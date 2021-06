Ecco la musica: La festa Della Salute

La Festa della Salute – Das Fest zum Ende der letzten großen venzianischen Pest

Inmitten der letzten großen Pestwelle gelobte der Doge Nicolò Cantarini im Oktober 1630 der Jungfrau Maria eine Kirche zu weihen, sollte die Stadt von der Pest erlöst werden. Auch der Name wurde bereits festgelegt: Santa Maria della Salute (ugs.: La Salute). Im Oktober 1631 endet die Todesliste der Gesundheitsbehörde endgültig. Das Inferno war nach 18 qualvollen Monaten vorüber.

Bereits einen Monat später, am 21. November 1631 fand das erste Festa della Maria della Salute (ugs.: Festa della Salute) als Dank an die Jungfrau Maria zur Erlösung von der Pest statt. Dieses Fest wird seither jedes Jahr an diesem Tag mit einer Prozession gefeiert. Wie zu jedem Fest durfte Musik zum Festa della Salute nicht fehlen. Monteverdi komponierte eine Dankesmesse, die an diesem Tag in San Marco aufgeführt wurde. Weiterhin wurde zu diesem Fest in kleineren Ensembles musiziert. Während der vorangegangenen Pandemie sind neben den uns bekannten Musiker-persönlichkeiten (z.B. Grandi, Castello, Cima, Ucellini, Fontana, Rossi) schließlich auch sehr viele weitere ausführende Musiker Venedigs ums Leben gekommen. Man griff deshalb größtenteils auf bereits vorhandene Kompositionen zurück. Die zentrale Figur der Vokal-werke war dem Gelübde folgend Maria Vergine. – Die Kirche Santa Maria della Salute wurde 1687 geweiht.

Die venezianische Musik des 17. Jh. ist eines der zentralen Themen für das Ensemble ecco la musica.

Alle Musikerinnen und Musiker des Ensembles beschäftigen sich zudem permanent mit den damals gängigen musikalischen und instrumentenspezifischen Praktiken. Das Ensemble konzertiert ausschließlich mit historischem Instrumentarium. ecco la musica recherchierte gezielt zur Musik des ersten Festa della Salute 1631. Dies führte schließlich zu einer musikalischen Rekonstruktion durch das Ensemble.

Programm:

Werke von C. Monteverdi, F. Cavalli, A. Grandi, D. Castello, Rovetta A. Bertali, T. Merula in farbenreich variierenden Besetzungen, abwechselnd vokal und instrumental.