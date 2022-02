Ecdysis By Night Tour 2022

Die Modern-Metal Band DAGOBA ist zurück! Nachdem sie der Metalszene mit ihrer explosiven Mischung aus Metal und Nackenbrecher-Grooves ihren Stempel aufgedrückt haben,

unermüdlich auf Tour waren und die Bühne mit legendären Acts wie METALLICA, MACHINE HEAD und IN FLAMES teilten, haben DAGOBA beim führenden österreichischen Metal-Label Napalm Records unterschrieben, um ihre Karriere auf das nächste Level zu bringen. Auf der neuen Single "The Hunt" meldet sich das Vierergespann mit ihrem bisher ambitioniertesten Material zurück: Durchdringende Vocals, Modern-Metal-infizierte Gitarren und eine satte Produktion geben das Gefühl, dass DAGOBA auf der Höhe ihres Könnens sind, ihre Grenzen erweitern und elektronische Elemente nahtlos in ihre Modern-Metal-Formel einbauen! "The Hunt" wird sowohl digital als Single, sowie als limitierte 7"-Vinyl erhältlich sein, die einen exklusiven Remix von "The Hunt" enthält, der zeigt, wie weit DAGOBA mit ihren elektronischen Einflüssen gehen können - ein Muss für echte Fans des Modern-Metal!