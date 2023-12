Echoes – „Barefoot to the moon“ – Final Tour

Abschiedstour der langjährigen Bandbesetzung mit Sänger/Gitarrist Oliver Hartmann (AVANTASIA, HARTMANN, Ex-ROCK MEETS CLASSIC), Martin Hofmann, Paul Ahrens und Steffen Maier.

In fast 22 Jahren gemeinsamer Bandgeschichte in der Besetzung mit Oliver Hartmann als Sänger und Gitarrist hat sich ECHOES zu Recht den Ruf als Deutschlands erfolgreichstes Pink Floyd Tribute erspielt, nicht zuletzt aufgrund ihrer Produktion “Live From The Dark Side” mit Gastauftritten von Midge Ure (ULTRAVOX), Michael Sadler (SAGA), Geoff Tate (ex-QUEENSRYCHE) und Claude Leonetti (LAZULI). Mit ihrer hochklassigen Show und Liveperformance waren sie bereits europaweit auf Tour unterwegs, u.a. in Kroatien, Italien, Portugal, Luxemburg, Dänemark, Österreich, Russland und der Schweiz.

Einzigartig ist mit Sicherheit ihr besonderes Akustikformat „Barefoot To The Moon”, bei dem die Band neben der rein akustischen Darbietung und Instrumentierung zusätzlich noch von einem grandiosen Streichquartett aus Prag unterstützt wird. Die gleichnamige CD-/DVD-Produktion wurde im Erscheinungsjahr 2015 von der Musikpresse sowie auch von PINK FLOYD-Fans weltweit begeistert aufgenommen und erreichte in der Folge sogar Platz 20 der deutschen Media Control Charts!

Die Band beschreitet hier einen komplett anderen Weg und wagt das spannende Experiment, die Musik des britischen Originals in einem rein akustischen Gewand ohne Verstärker und Effekte zu spielen – ohne Netz und doppelten Boden. Die komplexen Songs der britischen Rock-Giganten werden hier sorgsam entkleidet und mit spartanischem, teils ungewöhnlichem Instrumentarium und auf die wesentlichen Strukturen reduziert, wobei keineswegs die einzigartige Magie dieser Musik verloren geht. Eher im Gegenteil: ECHOES legen die Essenz

und den Kern der Musik frei, gespielt von einer der anerkanntesten PINK FLOYD Tributes überhaupt.

Präsentiert von ROCKANTENNE, ECLIPSED und GUITAR MAGAZIN sind diese einzigartigen Akustikshows auch die letzte Möglichkeit, diese grandiose Band noch einmal in ihrer ursprünglichen Besetzung zu sehen!

„Was Echoes auf ‚Barefoot To The Moon‘ bieten, ist schlicht und einfach sensationell.“ „Ein Highlight jagt das nächste.“

„Ein beeindruckendes Release.“

Eclipsed

„Gehört definitiv in jede gutsortierte Floyd-Sammlung.“ „Handwerk auf allerhöchstem Niveau.“

„Das Experiment geht auf voller Linie auf.“

„Grandiose Atmosphäre.“

powermetal.de

„Ganz große Kunst.“

„Ziemlich einzigartig im Pink Floyd-Universum.“

„Echoes liefern einen beeindruckenden Arbeitsnachweis ab.“

Dream Out Loud Magazine

