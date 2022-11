Echoes – „Barefoot to the Moon“

Die Musik von Pink Floyd, wie sie noch nicht zu erleben war, gespielt von einer der anerkanntesten Pink-Floyd-Tribute-Bands überhaupt. „Es ist ein Spektakel“, attestierte die Süddeutsche Zeitung.

Pink Floyd akustisch – ohne Verstärker, Netz und doppelten Boden. Kann so etwas funktionieren? Kann man eine Musik, die wie kaum eine andere von ausladenden synthetischen Sound-Landschaften, verschachtelten elektronischen Klangkaskaden und ungeheuer atmosphärischer Dichte lebt, in eine derart reduzierte Form bringen, ohne dass man die Songs dabei beschädigt? Oder anders formuliert: Kann man barfuß zur dunklen Seite des Mondes gehen?

Mit ihrer Akustik-Show „Barefoot To The Moon“ haben Echoes in den letzten Jahren auf eindrucksvolle Art und Weise den Beweis angetreten. Unterstützt wird die Band um den Ausnahme-Gitarristen und Sänger Oliver Hartmann (Rock Meets Classic, Avantasia) von einem exzellenten Streichquartett aus Prag.

Hinweis: Für diesen Termin gelten ebenfalls Tickets mit dem Datum: 12.02.2022