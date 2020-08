Echoes of Swing konzertieren seit nunmehr über 20 Jahren in unveränderter Besetzung. In jüngster Vergangenheit wurde das Ensemble vom US-Magazin „Downbeat“ ausgezeichnet und erhielt unter anderem in Paris den Prix de L’Académie du Jazz sowie hierzulande den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Ihr aktuelles Album „Travelin’“ beschreibt den Spirit ihres Schaffens sehr genau:

Weltweite Tourneen, zahlreiche Festivals und internationale Auszeichnungen gehören zur Welt des Quartetts – genauso wie ihre äußerst vielseitige Reise durch die Musiklandschaft. Nicht nur moderner

Jazz gehört zu ihrem Repertoire, sondern auch klassischer Jazz der 30er bis 60er Jahre, gepaart mit orientalischen Klängen, Balladen und frischem Swing. Neben neu interpretierten Coverversionen

präsentiert das Ausnahmeensemble im K auch seine ganz eigenen Songs.