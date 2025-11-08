Echoes of the Moon

"Stimmt so" - Der Chor des Göppinger Liederkranz e. V. lädt zum großen Jahreskonzert ein!

Von West Side Storys "Tonight" bis "Sound of Silence": Bei unserem Chorkonzert dreht sich in diesem Jahr alles um die Nacht, den Mond und die Sterne sowie alles, was uns in der Dunkelheit so bewegt.

Das Repertoire ist wie gewohnt vielseitig: Quer durch die Jahrhunderte singen wir romantische Melodien, modern arrangierte Popsongs, Volksmelodien, Musical-Stücke und vieles mehr.

Außerdem freuen wir uns auf unsere tollen Solokünstler: Friederike Döttling, Neo Klingl und Tim Lautenschläger.

Moderierend durch den Abend führt Sie Holger Frank Heimsch.