Seit 2015 beschreiten „Pink Floyds Meisterschüler“ (Vogtland-Anzeiger) zusätzlich einen komplett anderen Weg und wagen ein spannendes Experiment: Pink Floyd akustisch – ohne Verstärker, Netz und doppelten Boden.

Kann so etwas funktionieren? Kann man eine Musik, die wie kaum eine andere von ausladenden synthetischen Sound-Landschaften, verschachtelten elektronischen Klangkaskaden und ungeheurer atmosphärischer Dichte lebt, in eine derart reduzierte Form bringen, ohne dass man die Songs dabei beschädigt? Oder anders formuliert: Kann man barfuß zur dunklen Seite des Mondes gehen?

Mit ihrer Akustik-Show „Barefoot To The Moon“ haben Echoes in den letzten Jahren auf eindrucksvolle Art und Weise den Beweis angetreten. Dabei wird die Band um den Ausnahme-Gitarristen und -Sänger Oliver Hartmann (Rock Meets Classic, Avantasia) von einem exzellenten

Streichquartett aus Prag unterstützt. Die komplexen Songs der britischen Rock-Giganten werden sorgsam entkleidet und mit spartanischem, teils ungewöhnlichem Instrumentarium auf die wesentlichen Strukturen reduziert. Dabei geht keineswegs die einzigartige Magie dieser Musik verloren, im Gegenteil. Vertraute Klänge wechseln ihre Farbe und bislang versteckte Nuancen treten hervor. Im quasi „nackten“ Zustand offenbart sich eine faszinierende fragile Schönheit, die so bislang noch nicht zu hören war. Kurz gesagt: Echoes legen die Essenz von Pink Floyd frei.

Das Außergewöhnliche dieser Acoustic-Show spiegelt sich auch im ganzen Ambiente wider. So treten Echoes mit ihrer Acoustic-Show ausschließlich in sorgsam ausgewählten Locations sowie mit entsprechendem Bühnendesign auf. Kerzen statt Laser, Akustik statt Elektronik, Streicher- statt Keyboard-Teppiche, Reduktion statt Bombast. Aus der gigantischen floyd’schen Materialschlacht wird ein intimes Musiktheater, getragen von Kreativität, Esprit, Charme, hoher Musikalität und großem Respekt vor dem Werk des Originals.

Das renommierte Rockmagazin „Eclipsed“ schrieb dazu in einer Konzertkritik: „Neben Nick Mason’s Saucerful Of Secrets sind Echoes in dieser Form und mit diesem Programm das Nonplusultra in Sachen Live-Darbietung von Pink-Floyd-Songs.“ Das Live-Album „Barefoot To The Moon“, welches als DVD, Blu-ray, CD und Doppel-Vinyl-Album erschienen ist, dokumentiert das auf äußerst eindrucksvolle Art und Weise. Weltweit gab es begeisterte Kritiken („Meisterwerk!“), das Album erreichte die Top 20 der Media Control Charts DVD Musik und wurde in der Leser-Poll von „Eclipsed“ gar in die Top Ten der besten DVDs des Jahres gewählt.

Die Musik von Pink Floyd, wie sie noch nicht zu erleben war, gespielt von einer der anerkanntesten Pink Floyd Tributebands überhaupt.

„Echoes fangen absolut sicher die Essenz der Musik ein und setzen auf den musikalischen Kern, nicht die aufgeblasene Inszenierung. Das beherrschen sie inzwischen fast besser als die Originale am Ende ihrer Live-Karriere.“

„Echoes setzen sich wie wohl keine andere Tributeband wirklich mit der Musik ihrer Idole auseinander statt sie einfach nur nachzuspielen.“ –

Rocks

„Echoes reduzieren in einer tadellosen Live-Aufnahme die Klangfülle des Originals zur beschaulichintimen Kammermusik. Ein stimmungsvolles Kerzenschein-Konzert.“ – Stereo

„Unverhofft aufregend und kurzweilig.“ – musikreviews.de

