Abschiedstour der langjährigen Bandbesetzung mit Sänger/Gitarrist Oliver Hartmann (AVANTASIA, HARTMANN, Ex-ROCK MEETS CLASSIC), Martin Hofmann, Paul Ahrens und Steffen Maier.

In fast 22 Jahren gemeinsamer Bandgeschichte in der Besetzung mit Oliver Hartmann als Sänger und Gitarrist hat sich ECHOES zu Recht den Ruf als Deutschlands erfolgreichstes Pink Floyd Tribute erspielt, nicht zuletzt aufgrund ihrer Produktion “Live From The Dark Side” mit Gastauftritten von Midge Ure (ULTRAVOX), Michael Sadler (SAGA), Geoff Tate (ex-QUEENSRYCHE) und Claude Leonetti (LAZULI). Mit ihrer hochklassigen Show und Liveperformance waren sie bereits europaweit auf Tour unterwegs, u.a. in Kroatien, Italien, Portugal, Luxemburg, Dänemark, Österreich, Russland und der Schweiz.