Echos zweier Welten

emisa ist eine syrisch-deutsche Sängerin, Songwriterin und Toningenieurin. Aufgewachsen mit sowohl westlicher als auch arabischer Musik, vereint sie in ihren Songs melodische und rhythmische Elemente beider Kulturen.

Ihr Stil lässt sich als westlich geprägter Pop mit einem unverwechselbaren orientalischen Flair beschreiben. Ihre Texte entstehen direkt aus dem Herzen und spiegeln ihre persönlichen Lebenserfahrungen wider – die leichten wie die schweren. Von mitreißenden Stimmungsmachern über rhythmusgeladene Tanzsongs bis hin zu gefühlvollen Balladen zeigt sie die ganze Bandbreite ihrer musikalischen Identität und erzählt ihre facettenreiche Geschichte – authentisch, kraftvoll und berührend. Freut euch auf eine starke und zugleich emotionale Stimme mit einem Hauch arabischen Vibratos!