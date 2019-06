Es begegnen sich internationale und hiesige professionelle Künstler*innen und Amateur*innen, Kunstvermittler*innen und ein interessiertes Publikum.

Sie alle befragen die Welt, in der sie leben, aus ihrer Perspektive mit ihren Ausdrucksmöglichkeiten. Die Fragen - und vielleicht auch Antworten – sind so vielfältig wie die künstlerischen Formen, die sie finden. Was alle verbindet: Die Arbeiten sind speziell für ECHT JETZT! entwickelt worden und werden einem breiten Publikum im Linden-Museum und im öffentlichen Raum in Reutlingen und Tübingen präsentiert.

Im Linden-Museum sind Performance-Künstler*innen aus Thailand, Myanmar und den Philippinen zu Gast. Sie zeigen Performances, die einen Einblick in ihre Lebensrealitäten zulassen. Ein Künstlergespräch erweitert diesen Blick auf die gesellschaftlichen, politischen und gegenwartskünstlerischen Bewegungen in den jeweiligen Ländern.

Künstler*innen:

Boyet De Mesa (Philippinen), Padungsak Kochsomrong (Thailand), Aye Ko (Myanmar), Thyitar (Myanmar), Phoo Pwint (Myanmar), Chomphunut Phuttha (Thailand), Warattaya Chaisin (Thailand), evtl. weitere Künstler*innen aus Deutschland

Reservierung: Tel. 0711.2022-444, anmeldung@lindenmuseum.de

In Kooperation mit:

TheaterPädagogikZentrum BW e. V., Reutlingen

