Gastspiel der Badischen Landesbühne Bruchsal, in der Regie von Thomas Zotz.

Die kleine Maus Mina fürchtet sich vor nichts! Aber sie will wissen, was Angst ist und wie sie sich anfühlt. Und so macht sie sich auf die Suche nach Antworten. „Hast du Angst?“, fragt sie Löwe, Nilpferd, Schildkröte und viele weitere Tiere. Ob Mina herausfindet, was Angst ist?