Die „Kiwwelschisser“ der Kolpingfamilie Mosbach laden wieder zu ihrem großen Fastnachtsabend ein.

Wie in vielen vergangenen Jahren wird am Fastnachtssamstag 01.03.2025 in der Alten Mälzerei „Echt Mosbacher Fassenacht“ gefeiert.

Auf die (närrisch verkleideten) Gäste wartet ein buntes Programm mit vielen Akteuren.

Jede Menge Spektakel und Tänze, sollen für gute Unterhaltung und beste Laune sorgen. Jeder der mit feiern möchte ist herzlich eingeladen.

Der närrische Abend beginnt um 19:31 Uhr (Saalöffnung: 18.29Uhr).

Nach dem Programm geht es weiter mit Musik und Tanz, auch an der Bar kann gefeiert werden.