„Echt und Unverhüllt“ so Käthe Kollwitz über das Wesen und die Gefühlsäußerungen Pariser Arbeiterfrauen Anfang des 20. Jahrhunderts. Doch dahinter steckt mehr als nur die Beschreibung einer Frau. Kollwitz war in der Lage, die Gefühle ihrer Mitmenschen einzufangen und so echt darzustellen, als könne man ihnen in die Seele blicken. Tief berührend sind ihre Werke, die trotz des Schmerzes, der Schwere und der Gesellschaftskritik so viel Schönheit und Respekt in sich tragen. Das Stück beschäftigt sich mit der Frauendarstellung durch Käthe Kollwitz und ihrer empathischen Herangehensweise an die Erwartungen und Gefühle dieser Frauen, von der wir uns heute noch inspirieren lassen können. Begleitet wird die Materialtheaterperformance von einer Auswahl ihrer Tagebucheinträge, in denen Kollwitz so bewundernd und bestärkend über den Mut, die Stärke und die Hingabe jener Frauen erzählt. Texte, die ihre Gedanken und Reflexionen offenbaren und die Künstlerin für sich und ihre Kunst sprechen lassen. Ein Abend, der die Künstlerin als Frau in den Mittelpunkt rückt und ihr Werk von einer besonderen Seite beleuchtet.

Mit: Zina Strunz und Fiona Moira Haselgruber