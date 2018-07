Eckenweiler Zwiebelberdahocketse

Am 4. und 5. August findet in Eckenweiler die alljährliche Zwiebelberdahocketse beim Backhaus statt. Bereits zum 34. Mal veranstalten der Sportverein, der Obst- und Gartenbauverein und die Freiw. Feuerwehr gemeinsam, diese weit über die Region hinaus, bekannte Veranstaltung. Wie jedes Jahr werden die Gäste aus Nah und Fern mit kulinarischen Spezialitäten aus dem Ort verwöhnt. Im Mittelpunkt steht dabei die frisch gebackene Zwiebelberd. Liebevoll von zahlreichen Frauen zubereitet, wird sie direkt, ohne Blech auf dem Steinboden gebacken. Dies verleiht ihr einen einzigartigen Geschmack. An beiden Tagen wird frisch aus dem Holzbackofen serviert.

Aber auch die in Lack eingelegten und gekochten Schälrippchen, dazu selber gebackenes Holzbackofenbrot, sind sehr beliebt. Darüber hinaus werden u.a. Pommes, Rote Würste und Steaks angeboten.

Sonntags gibt es zudem zur Kaffeezeit ein großes Kuchenangebot.

Probieren Sie das reichhaltige Angebot. Beginn am Samstag um 15.00 Uhr und am Sonntag um 10.00 Uhr.