EckkneipenPoeSie

Hawelka

In Fischles Texten wimmelt es von KneipenAnEckToten zwischen Vorstadt und Hinterhof. Passenderweise wird das Cann Backstage an diesem Abend zur Spelunke, in der all jene schlechten Wortspiele offen ausgesprochen werden, die Hawelka sonst höchstens ins Mikro nuscheln. Dazu die vom harten Vorstadtleben gegerbten Songs der Stuttgarter Bluespopband, deren Mitglieder für solche Lieder mindestens zwanzig Jahre zu jung sind.

Altherrenweisheiten im Jugendhaus: das klingt paradox. Aber nur weil kaum einer weiß, dass Bernd Fischle lange Jahre selbst Jugendhausmitarbeiter war. Wie jede gute Eckkneipe ist auch dieses Programm für alle da: Freunde schräger Hinterhofpoesie werden sich ebenso wohlfühlen wie Anhänger einer Musik, die es sich zwischen allen Stühlen bequem gemacht hat. Die Besucher fläzen derweil auf dem Sofa, die Halbe in der Hand und Lebenslust im Herzen.