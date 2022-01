ECLAT: Konzert 6: Preisträgerkonzert

Drei Ausgezeichnete, drei sehr unterschiedliche ästhetische Konzepte.

Die „tönenden Fundstücke“ des ersten Preisträgers Benjamin Scheuer, der mit diversen Spielzeugen und Klangobjekten Klänge nachzubilden versucht, sind dabei oft humorvoll, merkwürdig und voll von außermusikalischen Assoziationen.

Mikołaj Laskowski: 5 Things That Really Matter für Ensemble

Benjamin Scheuer: Acht Arten zu Atmen für Klarinette,

Akkordeon, Samples

Francesco Ciurlo: Abstraction to the Point of für Oboe & Ensemble

Kilian Herold Klarinette, Teodoro Anzellotti Akkordeon, Peter Veale Oboe,

Ensemble Musikfabrik, Clement Power Leitung