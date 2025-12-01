Ecstatic Dance Heilbronn

Ecstatic Dance ist ein freier, bewusstseinserweiternder Tanzraum ohne vorgegebene Schritte. Die Teilnehmenden bewegen sich intuitiv zu einem abwechslungsreichen musikalischen Mix.

Von ruhig und meditativ bis kraftvoll und treibend. Der Fokus liegt auf Ausdruck, Präsenz und Verbundenheit mit sich selbst.

Typische Grundregeln:

Barfuß tanzen für mehr Erdung und Bewegungsfreiheit

Nicht sprechen im Tanzraum, um eine meditative, klare Atmosphäre zu halten

Kein Alkohol oder Drogen, um authentische Ausdruckskraft zu fördern

Respektvoller Umgang mit dem eigenen Raum und dem der anderen

Ecstatic Dance ist offen für alle – unabhängig von Alter, Tanzerfahrung oder Fitness. Es bietet einen geschützten Rahmen, um Stress abzubauen, Kreativität zu entfalten und Gemeinschaft zu erleben.