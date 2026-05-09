Ecstatic Dance Tübingen

Wär’s nicht schön, einfach mal frei aus der Seele heraus zu tanzen – so, als ob niemand zuschaut, aber ohne dabei allein zu sein? Willkommen zur Ecstatic Experience! Komme als Mensch und beweg dich frei.

Dich erwarten ein Ecstatic Dance mit rhythmischen Beats, die das Herz höher hüpfen lassen, Raum für Austausch und gute Gespräche sowie nährende Drinks, Snacks und eine warme Mahlzeit.

10:00 — Beginn/Einlass: Offener Raum für Austausch | Kalte & warme Getränke | Snacks

10:30 – TÜREN SCHLIESSEN | Opening Circle & Warm-Up

11:00 – Ecstatic Dance mit DJ Live-Set

13:00 – Sound Healing mit Live-Artist & Closing Circle

ab ca. 13:30 – Offener Raum für Austausch | Kalte & warme Getränke | Warme Mahlzeit