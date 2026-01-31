Ed Mind & The Minders erobern mit ihrem Rockabilly im Stil von Gene Vincent, Johnny Burnette und zahlreichen Eigenkompositionen die Bühnen.

Das Trio liebt den Lifestyle der Fifties, Hot Rods, alte Motorräder und vor allem Rock 'n' Roll! Bassist Niklas zeigt ungeahnte Möglichkeiten auf einem Kontrabass abzurocken. An der Gretschgitarre und am Mikro sorgt Ed Mind für stilechten Sound und heizt uns ein. Sly an den Drums lässt es rhythmisch krachen. Show up, dress up, Rock ‘n‘ Roll!

Einlass/Bewirtung 18 Uhr, Beginn 20 Uhr.

Reservierung per WhatsApp 0176 80563795