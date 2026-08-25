Edscafé bringt die besten Stücke der letzten Jahrzehnte unplugged auf die Bühne – mit Akustikgitarre, Bass, Schlagzeug, Bluesharp und dreifachem Gesang.

Die beiden Sänger und die Sängerin wechseln sich beim Leadgesang ab und sorgen für Abwechslung zwischen Party-Stimmung und leiseren Tönen.

Das Repertoire ist bunt gemischt: von "Haus am See" (Peter Fox) über "Losing My Religion" (R.E.M.) bis "Carbonara" (Spliff) – Folk, Pop, Rock und Reggae, immer im unverwechselbaren akustischen Edscafé-Stil.

Ein Abend für alle, die Livemusik querbeet lieben – ohne Netz und doppelten Boden. Zum Mitsingen und Abdancen.