Eddi & Friends - Jazz live im Le Münz

Die Jazz-Combo „Eddi & Friends“ hat sich längst als feste Größe im Wertheimer Musikleben etabliert. Seit der gefeierten Premiere im Oktober 2024 begeistert die Band regelmäßig ihr Publikum im Bistro Le Münz – immer am ersten Freitag im Monat.

Das Repertoire der Musiker ist in den vergangenen Monaten gewachsen und umfasst mittlerweile neben Klassikern des Swing auch temperamentvolle Latin-Jazz-Nummern und anspruchsvolle Bebop-Stücke von Größen wie Charlie Parker.

Improvisation, Spielfreude und die besondere Nähe zum Publikum machen jedes Konzert zu einem einmaligen Erlebnis.