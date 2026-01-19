EddieS Music Lounge – Live mit Olli ROTH

Im letzten Jahr feierte er in der NußlocherFesthalle bei ausverkauftem Haus sein 50. Bühnenjahr.

Olli, Singer/Songwriter, Gitarrist und wohl das, was man einen „working musician“ nennt. Seit 1984 Profi-Musiker, in ungezählten Bands und Projekten, stand er inzwischen mehr als 8.000-mal live auf größeren und kleineren Bühnen! Manche sagen, er wäre eine Mischung aus Meat Loaf, Willy DeVille und John Hiatt… Aufgewachsen mit der Musik der großen amerikanischen Songwriter und geprägt durch den Sound der Blues-, Rock- und Country-Musik, fing er schon im zarten Alter von 14 Jahren an, eigene Songs zu schreiben.

Als musikalische Einflüsse nennt er Größen wie Daniel Lanois, Chris Whitley oder die Neville Brothers. In seinen eigenen Songs vermischt er gekonnt diese einzelnen Stilelemente zu einer typischen Version, sein wie er es nennt: ACOUSTIC-COUNTRY-ROCKING-BLUES. Die akustische Gitarre und natürlich seine herausragende Stimme sind sein Markenzeichen. Gefühlvolle Balladen, Uptempo-Songs oder auch mal stampfende SwampGrooves.