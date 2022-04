EddieS Music Lounge

Ein wirklich ausgefallenes Duo. Beide haben jahrelange Live-Music-Erfahrung und sind immer wieder auf größeren und kleineren Bühnen sowie im Fernsehen vertreten.

Im Dezember 2021 schafften es die Beiden in der aktuellen Staffel von THE VOICE OF GERMANY sogar bis ins Finale. Eigene Songs aus dem Album -Life Support- schafften es in Südafrika, damals noch unter dem Bandnamen Pilots & Birds, sogar auf Platz 1 in den Radio Charts. Die Beiden bieten ihrem Publikum bei allen Auftritten immer eine geballte Ladung musikalisches Talent und tiefgehende, herzergreifende Musik. Das Ziel ihres musikalischen Angebots ist es auf der Bühne eine Stimmung zu erzeugen, die jeden Besucher aus dem öden Alltag herauszieht und in eine andere Welt versetzt. Sind es nicht die Texte oder die einfühlsamen Melodien, die die Zuhörerschaft berühren, dann ist es viel mehr die Hingabe mit der die Darbietungen vorgetragen werden.

“Mehr als nur Musik, mehr als nur ein Gefühl.”

Eintritt frei – der Sammelhut wird für die Künstler rumgereicht!