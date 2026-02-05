EddieS Music Lounge – Live Musik mit Stefan Zirkel & SO!

Erleben Sie live, wie das Publikum in ihren Bann gezogen wird.

Stefan Zirkel verwandelt mit seiner warmen Stimme und seinem geschmackvollen Gitarrenspiel voller Herz und Seele jeden Ort in eine kleine Bühne der Magie. Mit im Gepäck hat er neben Hut, Gitarre und einem Ohr für Emotionen auch Lieblingscovers und eigene Songs.

Fest im Kern, flexibel in der Besetzung – das ist die Stärke von Stefan Zirkel & SO! Als erfahrene Band begeistern sie durch einzigartige Interpretation von Pop-Klassikern. Mit Leidenschaft und Energie bringen sie jedes Konzert zum Strahlen und passen sich dabei dank variabler Besetzung optimal an jeden Raum an.