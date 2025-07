EddieS Music Lounge

Musik muss in erster Linie das Herz berühren, sonst hat sie ihren Auftrag verfehlt.

Wolfgang Sing – Geboren 1969 im Süden Deutschlands, den ersten öffentlichen Auftritt mit 13 Jahren, seitdem auf kleinen und großen Bühnen zuhause, unter Kollegen für sein Talent geschätzt, von den Fans für sein Wesen geliebt, bringt er musikalische Statements mit Gesang und Gitarre immer auf den Punkt. Den richtigen Ton zu treffen, der die Herzen berührt, das ist das Ziel von seiner Musik. Mit der Gitarre in der Hand aufgewachsen, hat er im Laufe der Zeit verschiedene Stationen durchlebt. Rock, Jazz, Blues, Singer-Songwriter, etc. Frei nach dem Motto „Das Eine tun und das Andere nicht sein lassen“ wird die Halle nur mit Stimme und Akustikgitarre gerockt, aber auch handfester Classic Rock hat einen wichtigen Platz in der History.