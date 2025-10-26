Erstmalig zu Gast in EddieS Music Lounge ist das Duo STREETFISH.

STREETFISH ist ein Power Akustik Duo, dass sich ganz zufällig entwickelt hat. Schnell hat sich in der Region rumgesprochen, dass Ralph US (KIST) und Matthew Fischer (Revived) musikalisch zusammenarbeiten. Matthew bedient die Gitarre – mal mit Power, mal mit Emotionen, aber immer mit viel Gefühl und wirft passend die Backings zu den Songs. Ebenso Ralph US – mal an der Cajon, mal an der Gitarre, aber auf jeden Fall an den Lead Vocals.

Von Elvis bis Heavy Metal Songs ist alles vertreten und ihr Repertoire ist groß!