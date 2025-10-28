Nach einer erfolgreichen ersten Tour mit fast 10.000 begeisterten Fans meldet sich EDDIN 2026 mit einer neuen Tour zurück. Diesmal stehen zehn Stopps in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf dem Plan, und die Fans dürfen sich auf eine Liveshow freuen, die seine musikalische Entwicklung der letzten Monate perfekt widerspiegelt.

Mit „Au Revoir“ hat EDDIN sein erstes Platin Edelmetall eingesammelt, und auch mit der Single „Du fehlst“ konnte er mittlerweile Goldstatus erreichen. EDDIN hat sich in kürzester Zeit eine feste Fangemeinde aufgebaut und zählt heute zu den spannendsten Newcomern im deutschsprachigen Raum.

Seine Songs sind emotional, direkt und haben eine ganz eigene Atmosphäre. Sie handeln von Liebe, Verlust und der Suche nach dem eigenen Weg – Themen, die jeder kennt und die EDDIN auf seine ganz eigene Weise verpackt. Mit eingängigen Melodien und Texten, die im Kopf bleiben, trifft er den Nerv der Zeit. Auf Plattformen wie Spotify folgen ihm bereits über anderthalb Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer.

Auf der „23:59"-Tour wird EDDIN neben seinen größten Hits auch neue Musik präsentieren, die er bis dahin veröffentlicht. Freut euch auf eine unvergessliche Liveshow!