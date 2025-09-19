Eddy Danco "From Raglan Road to Streets of London — irische, schottische und andere Lieder"

Zehntscheuer Deizisau Im Kelterhof 7, 73779 Deizisau

Eddy Danco nimmt sein Publikum mit auf eine musikalische Reise durch lrland, England, Schottland und Wales.

Der versierte Sänger, Musiker und Entertainer präsentiert ein abwechslungsreiches Programm voller emotionalem Tiefgang und beeindruckender Vielfalt. Sein Repertoire ist von seinen Reisen und Erlebnissen inspiriert. Bekannt für seine leidenschaftlichen Auftritte, verzaubert Eddy Danco sein Publikum mit ebenso sanften wie kraftvollen Tönen.

Info

Zehntscheuer Deizisau Im Kelterhof 7, 73779 Deizisau
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Eddy Danco "From Raglan Road to Streets of London — irische, schottische und andere Lieder" - 2025-09-19 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Eddy Danco "From Raglan Road to Streets of London — irische, schottische und andere Lieder" - 2025-09-19 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Eddy Danco "From Raglan Road to Streets of London — irische, schottische und andere Lieder" - 2025-09-19 20:00:00 Outlook iCalendar - Eddy Danco "From Raglan Road to Streets of London — irische, schottische und andere Lieder" - 2025-09-19 20:00:00 ical

Tags