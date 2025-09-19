Eddy Danco "From Raglan Road to Streets of London — irische, schottische und andere Lieder"

Eddy Danco nimmt sein Publikum mit auf eine musikalische Reise durch lrland, England, Schottland und Wales.

Der versierte Sänger, Musiker und Entertainer präsentiert ein abwechslungsreiches Programm voller emotionalem Tiefgang und beeindruckender Vielfalt. Sein Repertoire ist von seinen Reisen und Erlebnissen inspiriert. Bekannt für seine leidenschaftlichen Auftritte, verzaubert Eddy Danco sein Publikum mit ebenso sanften wie kraftvollen Tönen.