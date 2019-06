The Erlkings

Betrachtet man die Einspielungen von Schuberts unglücklich verliebten Müllergesellen, so kann man sich vor der Masse der Interpretationen kaum retten.

Doch läuft man bei so viel Wiederholung nicht irgendwann Gefahr, aus Gewohnheit über die grundlegende Genialität der Lieder des österreichischen Komponisten hinwegzuhören? Das wissen die »Erlkings« auf ganz frische, ungekünstelte Weise zu verhindern. Dem aus Florida stammenden Bariton Bryan Benner war es ein Bedürfnis, die Liedtexte in seiner Muttersprache zu rekonstruieren – was ihm auf geistreiche, humorvolle Weise gelingt. Mit Gitarre, Cello, Tuba und Schlagwerk marschiert der Müllergeselle nicht mehr beschwingt-tänzerisch sondern ein wenig lässig dahin; seine spitze Eifersucht leuchtet in ganz neuen Farben. Plötzlich schillern Schuberts Lieder zwischen Klassik, Pop und Folk. Da heißt es die Ohren zu spitzen – um danach vielleicht nochmal bei Fischer-Dieskau und seinen Kollegen vorbeizuhören. Vielleicht klingen die nun völlig anders.