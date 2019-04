Eddy Wilkinson Blues und Songs

"The Voice" beweist Stimme, unverwechselbar, ausdrucksstark! Meisterhaft an der akustischen Gitarre (flat picking), spielt Mundharmonika + StompBox (the beat). Das große Repertoire des Künstlers umfasst nicht nur den Blues mit seinen Facetten, sondern auch Rock / Folk Rock und Soul der 60er und 70er Jahre. Eddy singt Lieder von bedeutenden Künstlern wie z.B. Crosby, Stills, Nash &Young, Joe Cocker, Sam Cooke, Rod Stewart, Rolling Stones, CCR, Bob Dylan, James Taylor, Cat Stevens, Eagles, Paul Simon und vielen anderen. Er interpretiert diese Musik auf seine eigene typische Art.