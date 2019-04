Swingende Rhythmen, melodischer Jazz und ein Groove, der in die Beine geht: das ist die Leidenschaft der JazzBeanzz. Weltbekannte Swing-Melodien, brasilianisch-portugiesische Bossaklänge aber auch Chansons in europäischen Sprachen - ganz variabel setzt sich unsere Playlist zusammen. Diese stellen wir individuell auf Ihr Event zusammen. Auch eigene Konzepte präsentieren wir gerne. In der Vorweihnachtszeit passen unsere songs zur Swingin‘ Christmas und rund um‘s Thema Kaffee und Liebe geht es beispielsweise im Programm Coffeefeelings, das mit der Conférencière Alla präsentiert wird. Vocals | Sabine Zimmermann, Piano | Jürgen Zwicker, Bass und Saxophon Johnny Mühleck, Drums | Gus Zwingert