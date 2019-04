Schottin Jenny Sturgeon ist eine Singer/Songwriterin, die in ihrer Musik das Traditionelle und Moderne mit außergewöhnlicher Kunstfertigkeit vereint. Jenny lässt sich beim Schreiben und Komponieren von der Folklore, historischen Ereignissen und persönlichen Erfahrungen inspirieren. Ihre innige Verbundenheit mit der Natur – sie ist studierte Biologin – hat ihr gesamtes musikalisches Werk stark geprägt. Jenny ist aktuell mit zwei Bandformationen unterwegs – sie tritt mit niemand geringerem als Jonny Hardie (Old Blind Dogs) und Charlie McKerron (Capercaillie, Session A9) als Jenny Sturgeon Trio auf und ist Mitglied der von der Kritik gerühmten Band Salt House, in der sie mit Lauren MacColl und Ewan MacPherson spielt. Jenny Sturgeon wirkt überdies bei mehreren anderen Projekten mit; so ist sie ist beispielsweise Dozentin von Songwriting-Workshops und arbeitet bei Kunstprojekten mit der Künstlerin und Stoffdesignerin Helen Ruth aus Aberdeen zusammen. Anfang 2018 startete Jenny überdies ein aufregendes Gemeinschaftsprojekt mit Inge Thomson (Da Fishin Hands, Karine Polwart, Urban Farm Hand) - Northern Flyway. Northern Flyway ist eine großformatige visuelle und musikalische Produktion, die ihre Inspiration aus der besonderen Verknüpfung Mensch - Vogel bezieht. Die Produktion wurde erstmals live bei den Celtic Connections 2018 in Glasgow aufgeführt