Edelsteine - Brillante Zeugen für die Erforschung der Erde

Edelsteine faszinieren seit jeher: ihre Brillanz, ihre Farben und ihre strenge Form. Sie schmücken sowohl den Körper wie auch Objekte, dienen nicht selten als Statussymbole und sollen magische Kräfte besitzen. In der Antike glaubte man, dass Kristalle entweder durch Wärme verdickte Feuchtigkeit oder eine besondere Form von Eis sind. Wissenschaftler werfen einen etwas anderen Blick auf Diamant, Rubin und Co. Sie untersuchen verschiedene Erscheinungsformen, Modifikationen in der Zusammensetzung wie mikroskopisch kleine Einschlüsse und andere Details. Sie denken über die Entstehung der Edelsteine nach und stellen dabei fest, dass die Kristalle erstaunliche Geschichten erzählen. Darunter Geschichten aus den Tiefen der Erde oder von einer fernen Vergangenheit. Aber was sind Edelsteine überhaupt und was macht sie eigentlich so wertvoll? Das Edle ist ja keine Eigenschaft der Steine. Vielmehr sind es die speziellen Eigenschaften ganz unterschiedlicher Minerale, die diese für Menschen begehrenswert machen. Der Edelstein ist keine wissenschaftliche Kategorie, sondern ein Schlagwort der Schmucksteinindustrie. Früher galten nur eine Handvoll Minerale als richtige Edelsteine, wobei die Abgrenzung zum Rest relativ willkürlich war.

