Edgar Allan Poe: Der Rabe und andere düstere Kurzgeschichten

Das verräterische Herz, der Pendel, ... das Düstere, Schaurige, Abgründige in der modernen Literatur ist mit dem Namen Edgar Allan Poe verbunden. Schauspieler Thomas Fritsche liest an zwei Abenden Kurzgeschichten aus dem umfangreichen Werk. Edgar Allan Poe, 1809 in Boston geboren, gilt als Meister der Schauer-, Horror- und Fantasy Literatur. Er entwickelte mit C. Auguste Dupin eine der ersten klassischen Detektivfiguren. Am 7. Oktober 1849 verstarb er unter mysteriösen Umständen.