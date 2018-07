× Erweitern Edgar Demling Swingtett

Namensgeber ist der Saxophonist Edgar Demling. Im Laufe der Jahre, in denen er in verschiedenen Bands in unterschiedlichen Musikrichtungen spielte, entdeckte Edgar Demling seine Liebe zum Swing. Es zog ihn verstärkt in Bands, deren Repertoire aus Jazz- und Swingtiteln bestand, bis er folgerichtig eine eigene Formation gründete. Die aktuelle Besetzung spielt seit 2016 zusammen.

Mal kräftig und mitreissend, mal gefühlvoll und weich präsentiert das Swingtett die Songs nicht nur instrumental, sondern auch mit Gesang. Das Programm besteht hauptsächlich aus Titeln der 30er, 40er und 50er Jahre. Hinzu kommen Kompositionen von bekannten Musikern, die den Jazz in eine neue Richtung führten. Künstler wie John Coltrane, Miles Davis, Joe Zawinul und Herbie Hancock setzten neue Maßstäbe.