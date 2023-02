Das Freihof-Gymnasium - eigentlich das älteste Gymnasium in Göppingen – oder doch erst 60 Jahre alt? War da nicht die Lateinschule mit im Spiel? Oder Realgymnasium? Oder gar Hohenstaufen- Oberschule für Jungen? War nicht Hermann Hesse hier? Aber warum dann der Name „Freihof“? War die Freihof-Straße schon immer auch der Schulhof? Gehört der Feuerwehrturm auch zum Freihof-Gymnasium? Was verbirgt sich hinter den Geheimnissen des „Kloturms“ oder gar der „Folterkammer“? All diesen Fragen werden wir auf der Freihof-Führung auf den Grund gehen!

Treffpunkt: Haupteingang Freihof-Gymnasium

Teilnahme nur mit vorheriger Ameldung möglich.