Tyll Ulenspiegel – ein Narr und Gaukler, Schalk und Provokateur – wird zu Beginn des 17. Jahrhunderts als einfacher Müllerssohn geboren. Sein Vater, ein heimlicher Magier und Welterforscher, gerät mit der Kirche in Konfl ikt. Tyll fl ieht. Auf seinen Wegen durch das im Dreißig jährigen Krieg verheerte Land wird er Zeuge blutiger Schlachten, erlebt Hunger, Armut und religiösen Fanatismus, trifft auf Könige und Königinnen, Mönche und Bauern, Schriftsteller und Drachenforscher. Eines Tages beschließt der rätselhafte Gaukler Tyll, niemals zu sterben … Der Schriftsteller Daniel Kehlmann hat über die legendäre historische Figur des Till Eulenspiegel und eine aus den Fugen geratene Welt den Roman „Tyll“ geschrieben, dessen eindringliche Beschreibung eines Religionskrieges ein grelles Schlaglicht auf unsere Gegenwart wirft. Dem Ernst Deutsch Theater Hamburg ist es geglückt, Kehlmanns hochgelobten, vielgelesenen Bestseller in ein pralles Theaterspektakel mit Musik, Tanz, Possen und Puppenspiel zu verwandeln, mit acht hervorragenden Schauspieler*innen in rund vierzig verschiedenen Rollen.

Einführung um 19:20 Uhr