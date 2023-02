Göppinger Sauerwasser - es war einmal

Es klingt fast wie ein Märchen: Alamannen und Römer genossen es, im Mittelalter galt der „Göppinger Sauerbrunn“ als einer der Besten in Europa, ein Herzog ließ ein Schloss bauen, um hier standesgemäß kuren zu können, hoher Adel und Klerus stiegen mit großem Gefolge ab, ein Arzt baute den Vertrieb des Wassers aus, parallel dazu eine Klinik, das Göppinger Sauerwasser und der Göppinger Sprudel waren eine bekannte und gute Marke. Hier endet das Märchen. Im Jahre 2019 wurde die Förderung und der Vertrieb von Mineralwasser in Göppingen eingestellt. Der Vortrag geht auf die geologische Entstehung des Naturschatzes ein, zeigt, wie „der Göppinger“ sich in 600 Jahren zu einer Premium-Marke entwickelt hat.