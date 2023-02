Im Zauber des wilden Kaukasus- DAV Vortrag

Ralf Schwan zeigt uns ein aufstrebendes Land, das mit Naturschönheiten ohne Ende glänzt, bereits im Altertum eine Schrift entwickelte und im Kontakt mit Westeuropa zu einem Vorreiter modernen Designs geworden ist.

Georgien ist Vielfalt, alte Kulturen, herzliche Gastfreundschaft, kulinarische Höhepunkte und die faszinierend grandiose Bergwelt des Kaukasus.

Durch das wilde Svanetien mit seinen alten Wehrtürmen, die Besteigung des Prometheusberges Kasbek (5033m), mit Packpferden durch das einsame Chewsuretien in die mittelalterlichen Dörfer Shatili und Muzo und weiter hinein in das urig-geheimnisvolle Tuschetien. All das sind Bergabenteuer der Extraklasse.

