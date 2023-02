Carmela de Feo - Allein unter Geiern

Seit Jahren ist La Signora in Sachen Unterhaltung auf den morschen Brettern, die die Welt bedeuten, unterwegs. Tödliche Gags pflastern ihren Weg, die Leute geiern sich einen ab, aber nach der Show kräht kein Aas mehr nach ihr. Wie allein kann man sein, wenn selbst die Geier nicht mehr über einem kreisen? Carmela de Feo zeigt in ihrem neuen Programm "Allein unter Geiern", dass Schicksal durchaus Spaß machen kann. Keine Angst! Was immer das Leben für einen bereithalten mag, ob Lottogewinn oder Unfall: Dank La Signora ist der Unterschied gar nicht so groß ...