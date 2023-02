Old Salt - Americana

Nachholtermin: Bereits gekaufte Karten vom 27.02.2021 behalten ihre Gültigkeit.

„Old Salt“ nennt man einen alten Seebären, der gern Geschichten erzählt: wahre, halbwahre, erfundene. Solcherart Seemannsgarn spinnt auch die gleichnamige Americana-Band in ihren Songs, deren Inspirationsquellen von den Straßen in New Orleans über die Appalachen bis hin zur Folkmusik der Nordost-Staaten reichen. Die Bandmitglieder haben die Musik mit Einflüssen aus Belgien, Schweden, Frankreich und Schottland angereichert und so ihren spezifischen Old-Salt-Sound geschaffen. Damit hat die belgische Band 2017 den ersten Preis beim European World of Bluegrass Festival gewonnen – für eine Musik, die das Herz wärmt.

Dan Wall (Gesang, Banjo, Violine)

Lotte Remmen (Violine)

Johannes Wannyn (Gitarre)

Lara Rosseel (Kontrabass)