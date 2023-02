1968 polnische März-Unruhen und Prager Frühling

Das Jahr 1968 war nicht nur von den deutschen Studentenunruhen bestimmt, sondern auch in vielen anderen europäischen Staaten rumorte es. Besonders in Polen kam es im März zu Studentenunruhen, die dann durch die polnische Polizei (Bürgermiliz) niedergeschlagen wurden. Auch in der CSSR versuchten nicht nur Studenten sondern sogar die kommunistische Partei unter Alexander Dubcek selbst Reformen herbei zuführen, doch bereits im August 1968 beenden die Armeen der Warschauer Pakt-Staaten den Aufbruch.