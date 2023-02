Lebendige Vielfalt im Garten

Was können wir tun gegen Insektensterben und verarmte Grünflächen? Lebensraum für Alle, das ist das Ziel der „Biodiversität“ und die Grundlage für eine gesunde und lebenswerte Umwelt. Wie schaffe ich einen naturnahen Garten? Einen Garten der Lebensraum bietet für möglichst viele Tiere und lebenswert ist und bleibt für den Menschen. Pflanzen sollen Nutzpflanzen und Bienenweide sein. Sie sollen Zierwert haben, aber auch möglichst pflegeleicht sein. Wie gehen wir mit Staudenflächen im Winter um und wie pflege ich ein Beet, so dass es lange Jahre Freude macht? Wie lege ich eine Blumenwiese an und was muss ich bei der Pflege beachten? Wie gehen wir in unseren Gärten mit dem Klimawandel um und was können wir tun, wenn es immer weniger regnet? Gartenbesitzer erfahren bei dieser Vortragsveranstaltung vom Gärtnermeister Johannes Martin Jeutter, was sie tun können, damit sich Schmetterlingen, Hummeln und Co. im Garten wohl fühlen und dort Nahrung finden.