Göppinger Frühling

Vom 29. März bis zum 5. April verwandelt das beliebte Frühlingsfest die Innenstadt wieder in eine bunte Welt des Rummels, die große und kleine Herzen höher schlagen lässt. Dabei selbstverständlich nicht fehlen darf der verkaufsoffene Sonntag, der als Höhepunkt der Veranstaltung am 2. April stattfindet. Apropos Höhepunkt: Auch das gigantische Riesenrad ist selbstverständlich wieder mit von der Partie! In 40 Metern Höhe bietet „Colossus“ Besuchern, die darauf nun zwei Jahre verzichten mussten, wieder einen einzigartigen Ausblick bis weit über die Stadtgrenzen hinaus. Wer hingegen Lust auf Nervenkitzel der etwas anderen Art hat, dem sei die neueste Attraktion mit dem geheimnisvollen Namen „Happy Hour“ wärmstens empfohlen.

Das Motto des interaktiven Glas Erlebnis-Labyrinths lautet „Großer Spaß auf kompaktem Maß“ - und das ist sicher nicht zu viel versprochen! Oder wie wär‘s mit einer Partie an der Wurfbude oder beim Enten angeln? Mit etwas Geschick winken tolle Preise, die noch lange an diesen besonderen Tag erinnern. Ein Ausflug mit der ganzen Familie bietet sich überhaupt geradezu an, denn auch für die Jüngsten ist viel geboten. Kleinkinder können beispielsweise im Crazy Cars, dem Kinderfahrgeschäft der besonderen Art, ihre Runden drehen. Für leuchtende Kinderaugen sorgt sicher auch wieder das beliebte Nostalgiekarussell, wo Pony, Feuerwehr-, Polizeiauto und Co zur vergnüglichen Fahrt einladen.

Und was wäre ein Rummel ohne die verschiedensten Leckereien, die ihren köstlichen Duft verströmen? Süße Klassiker wie Zuckerwatte, Popcorn und gebrannte Mandeln, Schokofrüchte und Crepes verwöhnen große und kleine Naschkatzen aufs Beste. Wer Herzhaftes bevorzugt, hat klassisch die Wahl zwischen Rote, Curry- und Feuerwurst und saftigem Steak. Und auch wer lieber fleischlos genießt, wird garantiert fündig! Hier hat man beispielsweise die Wahl zwischen knusprigem Langos, Maiskolben, oder den immer leckeren schwäbischen Kässpätzle. Wer also Appetit bekommen hat, sollte in der ein- oder anderen Mittagspause unbedingt einen Abstecher auf dem Marktplatz einplanen. Auch nach Feierabend ist ein Besuch noch möglich, denn die Buden und Fahrgeschäfte haben täglich von 11-20 Uhr geöffnet.

Übrigens: Verliebten, heiratswilligen Paaren macht das Standesamt in den Tagen des Göppinger Frühlings auch wieder ein ganz besonderes Angebot. Sie können sich im Riesenrad in einer eigenen Hochzeitsgondel das Ja-Wort geben. Vormerkungen nimmt das Standesamt telefonisch unter 07161 650-3414 oder per Mail unter standesamt@goeppingen.de entgegen.

Wir freuen uns auf Sie!