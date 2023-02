Wie frei ist der Mensch?

Was können wir nun wirklich im Leben selbst entscheiden oder bewirken? Die „gefühlte“ Freiheit befähigt den Menschen, sein Leben aktiv und sinnstiftend zu gestalten, und scheint zudem auch eine wichtige Voraussetzung für die eigene Identität zu sein. Doch täuscht uns das Gefühl manchmal – oder gar immer? Es sollen in diesem Referat einige Aspekte aufgezeigt werden, die bei den „Willensfreiheit“-Diskussionen immer wieder vorkommen.

Über die Vortragsreihe „Was zählt im Leben – zu existenziellen Fragen aus theologischer, philosophischer und psychiatrischer Sicht“:

Das Nachdenken über grundsätzliche Fragen kommt im Alltag oft zu kurz. Das merken wir vor allem dann, wenn in besonderen Zeiten manches von dem, was uns selbstverständlich scheint, ins Wanken gerät. Was zählt im Leben? Fragen nach Sinn und Glück kommen auf.

In der Seelsorge und Psychiatrie werden wir immer wieder mit diesen Fragen konfrontiert. Mit unserer Vortragsreihe möchten wir das Thema für alle interessierten Mitarbeitenden, Patientinnen und Patienten sowie Bewohnerinnen und Bewohner der Christophsbad Klinikgruppe öffnen. Herzlich eingeladen sind ebenso externe Besucherinnen und Besucher sowie die interessierte Öffentlichkeit.