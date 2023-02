„Demokratie ist kein Schlaraffenland – schon gar nicht in diesen Zeiten, die uns vielfältigen Anlass zur Sorge geben. Als Bürgerinnen und Bürger sollte uns nicht allein das Ausmaß der Notlagen, sondern auch die Frage beschäftigen, welche Folgen die aktuellen Krisen auf die Stabilität unserer Demokratie haben. Was ist zu tun, damit nicht auch noch unsere freiheitliche Demokratie in die Krise gerät?"