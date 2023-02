Was ist der Sinn des Lebens?

„Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie.” (F. Nietzsche)

Die meisten Menschen stehen im Laufe ihres Lebens vor Sinnfragen – bei Begegnungen mit dem Tod, dem Schicksal, in Krisenzeiten oder ganz konkret am Arbeitsplatz: Wozu das alles? Was ist wertvoll und wichtig im Leben?

„Wer um einen Sinn des Lebens weiß, dem verhilft dieses Bewusstsein mehr als alles andere dazu, äußere Schwierigkeiten und innere Beschwerden zu überwinden.“ (V. Frankl)

Über die Vortragsreihe „Was zählt im Leben – zu existenziellen Fragen aus theologischer, philosophischer und psychiatrischer Sicht“:

Das Nachdenken über grundsätzliche Fragen kommt im Alltag oft zu kurz. Das merken wir vor allem dann, wenn in besonderen Zeiten manches von dem, was uns selbstverständlich scheint, ins Wanken gerät. Was zählt im Leben? Fragen nach Sinn und Glück kommen auf.

In der Seelsorge und Psychiatrie werden wir immer wieder mit diesen Fragen konfrontiert. Mit unserer Vortragsreihe möchten wir das Thema für alle interessierten Mitarbeitenden, Patientinnen und Patienten sowie Bewohnerinnen und Bewohner der Christophsbad Klinikgruppe öffnen. Herzlich eingeladen sind ebenso externe Besucherinnen und Besucher sowie die interessierte Öffentlichkeit.