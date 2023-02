"Arzt-Patienten-Forum"

Die deutsche Bevölkerung konsultiert Ärzte deutlich häufiger als die Bevölkerung der benachbarten Staaten. Auch die Inanspruchnahme der stationären Krankenhaustage ist deutlich höher, welches insgesamt zu einer erheblichen Kostenexplosion im deutschen Gesundheitswesen führt. Aber sind wir wirklich so viel kränker als die Bürger der anderen Staaten? Oder haben wir eine andere Definition des Krankseins bzw. gehen wir mit unserer Gesundheit anders und nicht genügend sorgsam und verantwortungsvoll um? Was können wir selbst steuern, behandeln, heilen und kurieren? Welche Signale sendet unser Körper, aus denen wir erkennen, wann ärztliche Hilfe notwendig ist und wann nicht? Was können wir selbst tun, um das höchste Gut, welches wir besitzen – nämlich unsere Gesundheit – möglichst lange – ewig – zu erhalten? Gesundheitskompetenz ist erlernbar. Eltern müssen dies ihren Kindern vermitteln und selbst daran arbeiten. Dazu gehören auch die richtige Ernährung und die nötige Dosis Sport. Wie das umgesetzt werden kann, erklären die Referenten des Abends, Herr Dr. Rudolf Lorenz, Internist und Kardiologe, Chefarzt der Rehabilitations-Klinik in Bad Ditzenbach sowie die Ernährungstherapeutin, Frau ??.