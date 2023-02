1980 Solidarnosc - Der Anfang vom Ende des Ostblocks

Völlig überraschend für West-Europa begannen im Juli 1980 Streiks in Polen, die sich im August zu einer Reihe von landesweiten Arbeitsniederlegungen steigerten. Der wohl wichtigste Streik wurde am 14. August von den Freien Gewerkschaften auf der Danziger Werft ausgerufen. Mit dem August 1980 begann eine 15 Monate währende Periode relativer Freiheit in der polnischen Gesellschaft und es entstand eine soziale Bewegung, die sich in kurzer Zeit in die Solidarnosc wandelte. Beendet wurde diese Phase mit der Verhängung des Kriegsrechtes im Dezember 1981.