Arnulf Rating - Zirkus Berlin

Nachholtermin: Bereits gekaufte Karten vom 23.04.2021 behalten ihre Gültgkeit.

Eigentlich wollte er nur die Zeitungen zum Altpapier bringen. Aber dann blieb Arnulf Rating an einer dummen Schlagzeile hängen. Was kommt nach Corona? War da was? Was war da? Das Karussell dreht sich. Schnell. Schneller. Zirkus. In seinem Programm nimmt Rating uns mit auf einen Parforceritt durch die Manege und präsentiert eine Sensation nach der anderen. Berlin ist das Zentrum. Hier spielt die Musik. Arnulf Rating kennt sich aus: Er lebt in Berlin und er gehört zur Risikogruppe. Mit Tempo und hohem Unterhaltungswert brilliert hier eine der dienstältesten scharfen Zungen des Landes. Er weiß, woher der Wind weht – und was er will: Unterhaltung mit Haltung. Gerade, wenn es stürmisch wird.